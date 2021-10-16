Горняк22: В Барнауле на парковке засняли поединок колонка и крысы

Фото: Барнаул22

Схватка заинтересовала случайных прохожих. При этом животные даже не испугались повышенного внимания и не прервали бой

Жители Барнаула засняли схватку колонка и крысы на парковке возле строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» на Павловском тракте. Ролин опубликован в сообществе «Barnaul22» в соцсети «ВКонтакте».

По словам автора видео, драка двух животных произошла в четверг, 14 октября. Судя по кадрам, победу в бою все же одержал колонок, который пытался вытащить ослабленное тело соперника через сетку.

Колонок — вид хищных млекопитающих семейства куньих из рода ласок и хорей. Ближе всего этот вид к европейской норке.

Ранее сообщалось, что медвежонка выгнали с территории алтайского завода, где он гулял и пугал работников почти целый день. Изначально он пришел на территорию предприятия вместе с медведицей и двумя медвежатами, но вскоре они ушли в лес.

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