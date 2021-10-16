Горняк22: Менеджер Саши Спилберг заявила, что блогер перестала выходить на связь

Саша Спилберг Фото: instagram.com/sashaspilberg

Саша Спилберг – известный в России блогер-миллионник. На Instagram девушки подписаны 5,1 млн человек, а на YouTube-канал более 6,4 млн человек

Менеджер блогера Саши Спилберг (Александры Балковской) рассказала в аккаунте в Instagram о том, что девушка перестала выходить на связь.

По ее словам, блогер уже третий день никак не дает о себе знать и не отвечает на сообщения. В сторис менеджер выложила скриншот переписки по WhatsApp, на котором можно увидеть непрочитанные сообщения.

«Все, у кого есть какая-либо информация, напишите, пожалуйста, в директ. Мы не понимаем, что происходит», – подчеркнула помощница блогера.

Впрочем, не все верят в реальное исчезновение девушки. Некоторые подписчики заподозрили Спилберг и ее команду в пиаре на фоне угасающей популярности.

Ранее стало известно, что Настя Ивлеева и Элджей поделили имущество после развода. Популярная блогер забрала у бывшего мужа двухэтажный особняк в Подмосковье, землю, а также элитные автомобили. Имущество, которое досталось Ивлеевой, оценили в 150 млн рублей. Напомним, что знаменитая пара объявила о своем расставании еще в августе.

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