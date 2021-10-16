Горняк22: День шефа 2021: красивые поздравления в стихах, прозе и смс

Босс. Начальник. Работа. Женщина Фото: pexels.com

16 октября во многих странах мира отмечают профессиональный праздник День шефа. «Толк» подготовил подборку красивых поздравлений в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем шефа в стихах

Поздравляем Вас с Днём Шефа!

И позвольте пожелать

Поберечь родные нервы

И нас сильно не ругать.

Мы Вас очень уважаем,

Очень ценим, дорожим.

И за Вас в любую пропасть

Всей командой полетим.

Мы желаем Вам здоровья,

В доме доброй суеты,

А еще мы Вам желаем

Во всех делах удачным быть.

Если зададут вопрос:

«У тебя хороший босс?»

Я отвечу без вопросов:

«Я довольна своим боссом!» Ведь Вы добрый, самый умный,

Позитивный, остроумный,

Вам желаю в праздник, босс,

В жизни белых лишь полос, Чтоб здоровье было крепким,

Каждый шаг Ваш — верным, метким,

И чтоб личный капитал

Многомиллионным стал!

У кого-то есть начальник,

А у нас, конечно, босс.

Он порой кипит, как чайник,

Но решит любой вопрос.

Вас сердечно поздравляем,

Осторожно шлём привет.

Нет, отгул не объявляем,

Не бежим мы на обед.

Счастья вам всё больше, больше.

Чтоб заказов была тьма.

Коль у босса всё неплохо,

То и нам, значит, ура!

Поздравления с Днем шефа в прозе

Примите наши искренние поздравления с праздником — Днем Босса! Желаем вам процветания и исполнения самых грандиозных планов, успехов в труде и любых начинаниях, новых побед и достижений. Пусть все, что Вы наметили, все, к чему стремитесь — получалось быстро и легко. Крепкого Вам здоровья, семейного благополучия и счастья!

Босс. Шеф. Начальник. Женщина Фото: pixabay.com

Поздравляю с Днём шефа. Желаю быть всегда на верном пути к удаче и великому успеху, желаю неоспоримых побед и благополучия, желаю прибыльной деятельности и стабильного достатка, желаю потрясающих возможностей и настоящего счастья в жизни.

Дорогой босс, поздравляем вас с Днем Шефа и хотим сказать спасибо за то, что вы такой добрый, понимающий и ответственный человек! Желаем вам новых достижений, удачи во всех начинаниях и делах, а также удовольствия от работы и хороших доходов!

Поздравления с Днем шефа в смс

Ноутбук. Технологии Фото: Markus Spiske с сайта Pixabay

С Днём Начальства, Шефа, Босса!

Пусть решаются вопросы,

Благоденствие приходит

И уменьшатся расходы.

Вас мы поздравляем, босс,

Всем нашим коллективом.

Хотим, чтоб этот день принёс

Вам море позитива.

Работать с вами так приятно,

Мы будем лишь вперед идти!

Вы к нам добры невероятно,

Ведь лучше босса не найти!

Источник

ТОЛК