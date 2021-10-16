Горняк22: Массовое ДТП произошло на трассе Барнаул – Павловск

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

Предположительно, один из участников аварии вылетел на встречку. Все три автомобиля в результате аварии получили серьезные повреждения

Утром 15 октября на трассе Павловск – Барнаул произошло серьезное ДТП: столкнулись две легковушки и внедорожник, сообщает «Инцидент Барнаул».

По словам очевидцев, в аварии пострадали в том числе Range Rover и Toyota Caldina. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что все автомобили сильно смяты.

Есть ли в ДТП пострадавшие, не уточняется. На месте работают сотрудники ГИБДД, регулируют движение на участке.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия в Павловском районе

Сегодня в 7 часов 10 минут на автодороге А-321 «Барнаул – Павловск – граница с республикой Казахстан» в трех километрах от поселка Прутской произошло столкновение трех транспортных средств.

На место происшествия незамедлительно был направлен наряд дорожно-патрульной службы ГИБДД для оказания помощи пострадавшим и организации дорожного движения.

В полиции уточнили, что 39-летний водитель автомобиля Hyundai Accent, двигаясь со стороны города Барнаула в сторону села Павловск, выехал на «встречку», где столкнулся с Toyota Caldina. После этого Toyota влетела в Land Rover, который двигался в попутном с ним направлении.

В результате ДТП пострадали четыре человека – водитель и пассажир автомобиля Hyundai и два пассажира автомобиля Toyota.

Ранее сообщалось, что иномарка протаранила трамвай и ограждение в Барнауле. ДТП произошло вечером 13 октября на пересечении улиц Смирнова и Северо-Западная – на перекрестке столкнулись две иномарки. После столкновения один из автомобилей отбросило на трамвай и ограждение. По словам очевидца, в результате аварии никто не пострадал. При этом, судя по кадрам, автомобиль, который угодил на трамвайные рельсы, сильно поврежден.

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