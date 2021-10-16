Горняк22: Мужчина открыл стрельбу из пистолета на остановке в Барнауле

ЧП Фото: Инцидент Барнаул

Судя по видео, в руках у стрелявшего был пистолет. При этом на видеозаписи слышны выстрелы. О последствиях ЧП пока ничего не известно

Утром 15 октября мужчина устроил стрельбу на остановке в Барнауле. Это произошло на улице Малахова возле цветочных киосков, напротив ТЦ «Огни», сообщает «Инцидент Барнаул».

По словам очевидцев, стрелок вышел на проезжую часть, достал пистолет и начал стрелять. При этом якобы он попал в одну из проезжающих машин.

Судя по кадрам, рядом с ним стояли двое мужчин, которые испугались и поспешили убежать подальше.

Напомним, что 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл огонь в Пермском госуниверситете. В результате нападения погибли шесть человек, еще 47 пострадали. При задержании стрелок оказал сопротивление и был тяжело ранен. Врачи ампутировали ему часть ноги. 14 октября суд арестовал парня на два месяца.

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