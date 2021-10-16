Горняк22: Да будет тепло: в Барнауле устранили коммунальную аварию в центре города

Повреждение. Коммунальная авария Фото: пресс-центр администрации Барнаула

В течение нескольких ближайших часов жители Барнаула получат отопление. Власти держат на контроле температурный режим в больницах, школах и детсадах

В Барнауле завершили ремонтные работы на теплосетях на улице Деповской, сообщает пресс-центр администрации города. В устранении повреждения принимали участие 15 человек и девять единиц техники.

Сейчас началось заполнение системы отопления. Как и планировалось ранее, тепло начнет поступать в дома барнаульцев и соцобъекты к 14.00.

В период устранения коммунальной аварии в городе контролировали температурный режим в соцучреждениях – показатели находились в пределах нормы.

Напомним, 14 октября в 16.30 коммунальщики выявили аварийное повреждение тепловой сети на ул. Деповской. В зону отключения тепла и горячей воды попали, помимо жилых домов, детская городская больница №1, Краевая стоматологическая поликлиника, детская стоматологическая поликлиника, одна школа, четыре детских сада, один ссуз, два общежития АлтГПУ, ряд административных зданий.

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