Горняк22: Мужчина умер за рулем «КамАЗа» на дороге в центре Барнаула

Скорая помощь Фото: Анна Меньшикова, Толк

Несмотря на то что мужчине стало плохо прямо во время движения по дороге, столкновения транспортных средств удалось избежать

Утром 15 октября в центре Барнаула произошло ДТП – водитель «КамАЗа» скончался за рулем большегруза, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Так, на проспекте Красноармейском рядом с улицей Гоголя 55-летнему водителю грузовика стало плохо. На место прибыли сотрудники ГИБДД и вызвали скорую. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.

К счастью, аварий на участке удалось избежать, прохожие также не пострадали.

Ранее сообщалось, что мужчина умер на улице в центре Барнаула. Утром 10 октября в центре Барнаула его обнаружили в районе дома по адресу: проспект Красноармейский, 69б. По словам очевидцев, мужчина, вероятнее всего, умер, так как медики накрыли ему лицо шапкой и не оказывали никаких реанимационных действий.

ТОЛК