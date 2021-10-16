Горняк22: Конфликт в такси: в полиции назвали подробности стрельбы в Барнауле

Такси Фото: pixabay.com

Стрелявший рассказал, что таким образом он якобы пытался утихомирить пассажиров. Однако, что произошло в машине между мужчинами, в полиции не уточнили

Мужчина, устроивший стрельбу утром 15 октября в Барнауле, оказался водителем такси. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полиции рассказали, что таксист решил усмирить двоих мужчин-пассажиров и выстрелил в воздух, предположительно, из травматического пистолета. На место прибыли правоохранители. Они выяснили, что травматический пистолет принадлежит водителю на законных основаниях.

Всех участников конфликта доставили в полицию и приняли от них заявления. Среди них в результате конфликта никто не пострадал. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу прямо на улице возле торгового центра. Рядом при этом находились двое мужчин.

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