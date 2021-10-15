Горняк22: Горсобрание Алейска нового созыва снова возглавила Алла Старовойтова

Алла Старовойтова Фото: altairegion22.ru

В Белокурихе главой парламента стал представитель курортного комплекса, в Камне-на-Оби в ноябре пройдут довыборы, и только после этого горсовет сможет выбрать председателя

Алла Старовойтова в пятый раз возглавила Алейское городское собрание депутатов. Такое решение депутаты нового созыва, избранные в сентябре, приняли на первой сессии 14 октября.

В горсобрание Алейска входят 15 депутатов, в заседании участвовали 14. За кандидатуру Аллы Старовойтовой на пост председателя проголосовали 13 человек, один воздержался.

В новый созыв, рассказал «Толку» депутат АКЗС от алейского округа Юрий Матвейко, избрались только три депутата из прежнего состава. Всего в действующий состав избрались 11 единороссов, три коммуниста и один выдвиженец «Справедливой России».

Алла Старовойтова возглавляет не только горсобрание, но и градообразующее предприятие «Алейскзернопродукт».

Алейск был одним из трех городов края, где в сентябре 2021 года избирали полный состав депутатов. Другие – Белокуриха и Камень-на-Оби.

В городе-курорте из 15 депутатов 11 – единороссы, четверо – самовыдвиженцы. 8 октября они избрали главой городского совета Олега Акимова, заместителя гендиректора компании «Курорт Белокуриха», сообщает официальный сайт города. А также назначили конкурс на пост главы Белокурихи, который пройдет в конце декабря.

В Камне-на-Оби традиционно все непросто – из 20 избранных депутатов именно в горсовет ровно половина отказались после выборов от мандатов, так как параллельно прошли и в Каменский районный совет, более высокий по статусу. А для того, чтобы горсовет мог работать, нужно минимум 14 депутатов. Поэтому в городе назначили довыборы по 10 округам, они пройдут в ноябре.

ТОЛК