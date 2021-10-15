Горняк22: Мэрия Бийска останется без заместителя главы администрации по ЖКХ

Администрация Бийска Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

В должности замглавы города он проработал год. Его предшественник Олег Гузеев продержался в этом кресле немногим более двух лет

Заместитель главы администрации Бийска по вопросам ЖКХ Александр Лебедев в скором времени покинет свой пост, сообщает «Бийский рабочий».

Причиной такого решения стал выход на пенсию. Кто займет его место в мэрии, изданию не известно.

61-летний Лебедев проработал в мэрии с октября 2020 года. В 2000-х он был директором МЭС Бийска. После этого работал в МЭС Новоалтайска, откуда переехал снова в наукоград.

Ранее сообщалось, что коммунистка Самира Кондаурова покинула состав Думы Бийска по собственному желанию. Решение принято 20 сентября на основании заявления депутата и с согласия прокуратуры. Так как политик проходила в Думу по спискам от КПРФ, довыборов не потребуется – партия заменит ее на одного из своих членов.

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