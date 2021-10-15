Горняк22: Театр Куклачева покажет в Барнауле спектакль «Щелкунчик и кошки»

"Щелкунчик и кошки"

Зрители впервые увидят «Щелкунчика» с участием 50-ти кошек, которые будут исполнять главные роли. Такого спектакля в мире еще никто не ставил

1 ноября в Музыкальном театре в городе Барнауле «Московский театр кошек В. Куклачёва» покажет спектакль под музыку Чайковского «Щелкунчик и кошки».

Героями спектакля станут хвостатые артисты Владимира Куклачева.

«Щелкунчик и кошки» – это драматический театр, классический балет, цирковая клоунада и котики, много котиков. Поставил эту историю Валерий Меркулов – опытный режиссер, работающий в Московском детском музыкальном театре имени Наталии Сац.

Зрителям обещают захватывающий бой котиков и Мышиного короля, сладкий город Конфитюрбург, и в целом – увлекательный спектакль для всей семьи.

Продолжительность спектакля «Щелкунчик и кошки» – 1 час 25 минут вместе с антрактом.

Дети до 3 лет на руках у взрослых могут приходить без билета (обязательно при себе иметь свидетельство о рождении).

Самые лучшие места на концерт без комиссии можно приобрести на сайте концертно-театрального агентства «Лига Арт».

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