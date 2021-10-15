Горняк22: Почти 8,5 тысячи барнаульцев лишились тепла из-за повреждения на сетях

Батарея. Отопление Фото: телеканал "Толк"

Сегодня в Барнауле проводится масштабное отключение горячей воды и тепла. Еще часть горожан лишились отопления из-за повреждения

14 октября коммунальщики обнаружили повреждение трубопровода на пересечении улиц Брестской и Деповской в Барнауле, сообщает пресс-служба СГК. В связи с этим более 8,4 тысячи жителей остались без тепла.

В частности, ресурс отключат у жителей по улицам Брестская, Союза Республик, Советской, проспекта Ленина, улицам Молодежной, Матросова и др.

В скором времени начнутся работы по устранению повреждения – сейчас воду откачивают.

Ранее сообщалось, что 14 октября часть горожан попала под отключение тепла и горячей воды. Это связано с ремонтными работами на сетях, а также из-за подключения новых потребителей. В общей сложности мера затронула более 9 тысяч человек.

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