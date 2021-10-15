Горняк22: Путин пока не решил, будет ли участвовать в выборах президента в 2024 году

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Летом спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал оставлять Владимира Путина главой государства «как можно дольше», поскольку при нем Россия станет еще сильнее

Президент России Владимир Путин заявил, что ещё не решил, будет ли баллотироваться на пост главы государства в 2024 году, сообщает ТАСС.

«Конституция позволяет мне баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято», – рассказал он.

На вопрос о преемнике глава государства традиционно ответил, что на такие вопросы предпочитает не отвечать.

По его словам, до следующих выборов еще много времени, и разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию, а положение в стране должно быть спокойным, чтобы все органы власти и госструктуры работали уверенно и спокойно смотрели в будущее.

Ранее стало известно, что Путин назначил Серышева полпредом в Сибирском федеральном округе. Приход бывшего силовика на должность произошел на фоне намерений федеральных властей развивать регион. Ранее занимавший этот пост Сергей Меняйло в начале апреля стал врио главы Северной Осетии.

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