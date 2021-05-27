Горняк22: В РЖД планируют сократить число вагонов-ресторанов

Поезд. Вокзал Фото: pixabay.com

По словам главы РЖД Олега Белозерова, сейчас в возглавляемом им холдинге идут разговоры о смене концепции и названия вагона-ресторана

РЖД планируют оставить вагоны-рестораны только в туристических и фирменных поездах. Об этом заявил глава холдинга Олег Белозеров, сообщает «РИА Новости».

«Вагон-ресторан – это нечто дорогостоящее. Считаем, его нужно оставить в определенных поездах: фирменных, туристических», – рассказал он.

В качестве замены в остальных поездах могут ввести наборы питания, которые можно будет разогреть в обычном вагоне. В холдинге уже выработали определенную линейку по набору питания. Сейчас этот проект тестируется по ряду направлений.

Глава РЖД отметил, что при этом у пассажиров должен остаться выбор: разогреть еду в вагоне, заказать доставку через смартфон или купить блюдо в вагоне-ресторане.

Ранее «Толк» сообщал, что РЖД может пустить дорогу в Китай через Республику Алтай. Компания рассматривает вариант развития коридоров через Казахстан и Монголию, а также переход в районе Приаргунска Забайкальского края.

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