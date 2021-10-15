Горняк22: В России пожилых медиков из группы риска призвали вернуться к работе

Врач. Лечение Фото: pixabay.com

Министр здравоохранения подчеркнул, что его призыв обращен к привитым медработникам. В настоящее время 42% людей старше 60 лет вакцинировались

Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал пожилых медиков, которые ушли на самоизоляцию вернуться к работе, сообщает РИА Новости.

«Предлагаем медикам старших возрастов, которые уходили на пенсию из-за коронавируса и рисков для здоровья, вернуться на свои рабочие места», – рассказал министр здравоохранения.

Предложение чиновника связано с высокой нагрузки на систему здравоохранения из-за скачка заболеваемости коронавирусом.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле вырос дефицит медсестер, фельдшеров и лаборантов. По словам аналитиков, количество вакансий для младшего медперсонала выросло на 36% по сравнению с периодом до пандемии коронавируса. А вот число соискателей уменьшилось на 37%.

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