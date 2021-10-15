Горняк22: Живущая 35 лет в железной бочке россиянка отказалась переезжать

Бочка в Омске Фото: кадр из видео Омск Live

В начале года женщина попала в больницу и четыре месяца не жила в бочке. За это время в мэрии подготовили документы о переводе пенсионерки в дом-интернат, но она снова вернулась в бочку

В Омске 64-летняя пенсионерка, которая уже 35 лет живёт в железной бочке, отказалась переезжать в геронтологический центр и просит провести ей электричество, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что пожилая женщина уже долгое время живёт в железной ржавой бочке без воды, света и отопления. Пенсионерка рассказала, что работала крановщицей на военном заводе и ждала очереди на жилье. В 1986 году профком посоветовал ей переехать из комнаты в общежитии в бочку, чтобы быстрее получить квартиру. Позже завод закрылся и женщина осталась без своей недвижимости.

В мэрии Омска отметили, что пенсионерке несколько раз предлагали переехать в геронтологический центр, но она не соглашается. Месяц назад она снова отказалась от оформления в дом-интернат.

«Основной просьбой пенсионерки было проведения электричества в ее жильё. Но специалисты объяснили ей, что проведение таких работ в её случает технически невозможно», – добавили в пресс-службе.

Ранее «Толк» сообщал, что бабушка, которая месяц прожила в барнаульской больнице, покинула лечебницу. Родственники отказались забирать пенсионерку, а у врачей не поднималась рука выставить женщину за порог. Сейчас женщину поместили в Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов.

ТОЛК