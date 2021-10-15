Горняк22: Врач рассказал, могут ли лор-заболевания спровоцировать рак

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Врач подчеркнул, что если у человека много онкомаркеров и есть больные раком родственники, тогда первое же попадание в неблагоприятную среду станет серьезным вызовом для организма

Самостоятельно заболевания дыхательной системы спровоцировать развитие рака не могут, но при некоторых условиях могут стать его предвестниками, заявил отоларинголог Владимир Зайцев, сообщает «Слово и Дело».

«У курящего человека со временем могут начаться проблемы с задней стенкой глотки, может развиться как хронический фарингит или воспаление гортаноглотки. И поскольку все это проходит через бронхо-легочную систему, табачные смолы могут стать причиной развития рака», – рассказал врач.

Специалист отметил, что подобные лор-заболевания характерны и при неблагоприятной для жизни среды в загрязненных городах и на вредоносных производствах.

«Вначале всегда страдают лор-органы, они первые подвергаются влиянию внешних факторов. Из-за воздействия извне прежде всего может развиться рак гортани. У курильщиков этот канал наиболее уязвим», – объяснил Владимир Зайцев.

По словам специалиста, гайморит, хронический тонзиллит, риносинусит и фарингит действительно могут стать предвестниками развития онкологии, но однозначным фактором появления рака они не станут. Провоцирующим фактором будут именно внешние неблагоприятные условия.

Ранее врач назвала болезни, которые развиваются из-за психосоматики. По словам эксперта, психика и тело – это единый организм, и они зависят друг от друга. Любое эмоциональное напряжение требует много энергии, и если энергия не «выплескивается» вовремя, у человека могут начаться проблем со здоровьем.

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