Горняк22: Всемирный день мытья рук 2021: глобальный призыв к гигиене от ООН и ВОЗ

Мытье рук. Гигиена Фото: Kampus Production: Pexels

15 октября ООН и ВОЗ напоминают жителям всей планеты о важности мытья рук. Казалось бы, не слишком важная проблема. Однако в мировом масштабе она может привести к катастрофическим последствиям

15 октября – Международный день мытья рук. Это дата, когда призыв «мыть руки» звучит в глобальном масштабе – на весь мир.

13 октября, 9:22

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Чем опасны немытые руки

Немытые руки ставят под угрозу жизни людей, предупреждают в ООН.

Во многих странах недостаток воды и санитарии и недостаточное соблюдение требований к мытью рук приводят к смерти матерей и новорожденных. По статистике, ежегодно 30 000 женщин и 400 000 младенцев умирают от инфекций.

В наименее развитых странах в 7 из 10 школ отсутствуют краны с водой для мытья рук, а в половине школ нет ни водоснабжения, ни туалетов. А по сведениям Всемирной организации здравоохранения, вплоть до 70% работников здравоохранения не соблюдают рекомендованные меры по гигиене рук.

Проблемы мытья рук стала особенно актуальна в последние годы даже в развитых странах из-за распространения пандемии коронавируса. Многие люди стали не просто больше внимания уделять гигиене, а даже отказались от рукопожатий.

Как правильно мыть руки

По статистике, люди прикасаются к различным поверхностям в общественных местах в среднем 3,3 раза в час. А своего носа и губ – примерно 3,6 раза в час, рассказывает «Русская служба BBC». Поэтому руки надо мыть регулярно.

Желательно мыть руки 40-60 секунд, или хотя бы 20 секунд, рассказывает unicef.org. При мытье рук важно тщательно протереть все поверхности рук, включая тыльную сторону ладоней, между пальцами и под ногтями. После мытья важно вытереть руки, чтобы не собрать на влажную кожу новые микробы.

Руки нужно мыть после сморкания, кашля или чихания, посещения общественных мест, касания поверхностей вне дома (включая деньги), при уходе за больным человеком, до и после еды, посещения туалета, после контакта с мусором, с домашними животными, после смены подгузников детям или оказания помощи детям в туалете, а также когда руки имеют заметные загрязнения

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