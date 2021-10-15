Горняк22: Потепление до +17 градусов пришло в середине осени в Алтайский край

Октябрь Фото: Анна Меньшикова

Пик потепления синоптики прогнозируют к субботе – в этот день столбики термометров поднимутся до +18 градусов по краю. Осадки в эти дн не ожидаются

15 октября дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +6…+11, местами по югу до +17 градусов. В этот день осадков не ожидается. Утром местами возможен туман. Ветер подует северо-восточный, 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с, сообщает региональный ЦГМС.

В Барнауле в пятницу около потеплеет до +8…+10 градусов. Без осадков, ветер северо-восточный, 4-9 м/с.

К выходным в крае ожидается потепление до +18 градусов и солнечная погода.

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