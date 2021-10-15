Горняк22: Чего стоит опасаться 15 октября: народные приметы на Куприяна и Устинью

Осень Фото: Виталий Барабаш

В этот день на Руси наши предки читали молитвы, чтобы не встретиться с нечистой силой, а также старались избегать ссор с окружающими людьми

15 октября отмечается народно-христианский праздник Куприян и Устинья. По-другому его называют «День очищения от наваждений», «Куприянов день», «День Устиньи», «День Устиньи и Куприяна». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 15 октября

15 октября на Руси считали днем очищения от наваждений и избавления от злых духов. Для этого мужчины обязательно молились Куприяну, а женщины – Устинье.

Считалось, что в этот день к пьяницам в своем истинном обличии являлись бесы, лишали их сна, вызывали отвращение к еде и наводили ужас.

Девушки на Куприяна и Устинью продолжали заниматься рукоделием. Во время этих вечерних посиделок им иногда разрешалось петь песни. В остальное время они должны были сосредоточиться на работе.

В этот день наши предки ходили в лес за опятами и поздними рыжиками.

Народные приметы 15 октября

Если утром ляжет на землю иней, то погода в ближайшие дни будет стоять сухой и солнечной.

Если весь день идет ливень, значит, зима будет холодной.

Если нет ветров, и стоит тихая погода, то к вечеру стоит ждать похолодания.

Начался листопад – скоро похолодает.

Олени сильно бодаются рогами – к непогоде.

Радужный круг вокруг луны – к ветрам, ненастью.

Куры хохлятся и приподнимают перья – к холодам.

Грибы. Урожай Фото: news.myseldon.com

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ТОЛК