Горняк22: Международный день белой трости 2021: история и традиции

Трость. Слепой. Сопровождение Фото: pexels.com

Этот день напоминает обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и солидарности

История Международного дня белой трости

Международный день белой трости – символа незрячего человека – утвердили в 1970 году по инициативе Международной федерации слепых. Россия присоединилась к событиям этого дня в 1097 году. Об этом пишет портал calend.ru.

Мероприятия, которое связаны с этим днем, ежегодно проводят 15 октября.

Традиции Международного дня белой трости

Трость. Слепой. Сопровождение Фото: pexels.com

К Международному дню белой трости во многих странах традиционно проводят различные семинары, встречи, тренинги и лекции, на которых рассказывают о жизни незрячих людей и о том, как им можно помочь.

Между зрячими людьми 15 октября устраивают турниры и соревнования. Но им специально завязывают глаза, чтобы они на себе ощутили непростые условия жизни тех, у кого есть проблемы со зрением.

«Толерантность, равноправие, интеграция» – это главные слова Международного дня белой трости.

В этот день в средствах массовой информации выходят различные передачи и статьи о работе и успехах незрячих людей.

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