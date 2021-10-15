Горняк22: Женщине из Барнаула отказали в пособии из-за срока беременности в 57 недель

Беременность Фото: pixabay.com

Из-за ошибки в электронном родовом сертификате у женщины непомерно вырос срок беременности. ПФР совместно с другими ведомствами исправили ошибку

Беременная женщина анонимно пожаловалась в паблике «Черный список Барнаул» на отказ в пособии, которое положено малоимущим будущим матерям за постановку на учет в женской консультации в ранние сроки. В официальном ответе отделения ПФР, которое приложила возмущенная горожанка, указано, что ей отказали на основании срока беременности в 57 недель, тогда как вся беременность у женщин длится 40-42 недели.

«Точно не ошиблась»

«Обратилась через Госуслуги. В ЖК встала на учет на 3-4 неделе, пособие можно получить, если встала до 12 недели, но начиная с 6-й недели. Сначала долго не рассматривали, продлили на 20 рабочих дней. Ну думаю, ладно, все люди, большая загруженность. Но спустя месяц приходит отказ: на момент постановки на учет срок моей беременности составил якобы 57 недель», – описала ситуацию женщина.

Горожанка заявила, что обратится с жалобой в отделение ПФР. В гневе она написала, что сотрудники фонда, очевидно «лишены здравого мышления». И отметила, что в заявлении «годом точно не ошиблась», так как пособие действует только с июля, и поэтому более раннюю дату невозможно поставить.

Что рассказали в ПФР

По запросу «Толка» в ОПФР по Алтайскому краю рассказали, что согласно сведениям из электронного родового сертификата (ЭРС), заполненного медицинской организацией и поступившей в ПФР входе работы по заявлению, датой постановки на учет обозначено 27 августа 2021 года, а предполагаемой датой родов указано 29 апреля 2021 года. Между этими датами якобы прошло 57 недель.

То есть в ЭРС ошиблись в дате родов, указав неверный год: 2021-й, а не 2022-й, как положено.

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«Некорректные сведения, поступившие изначально из медицинской организации, повлияли на принятие такого решения. По сообщению Алтайского реготделения Фонда социального страхования, 4 октября дата предполагаемых родов уточнена на основании первичных медицинских документов. Поликлинике указано на необходимость отмены неверного ЭРС и формирования нового в кратчайшее время», – сообщили в алтайском ОПФР.

Сотрудники пенсионного фонда уже вынесли решение о назначении пособия в размере 5,7 тыс. рублей. Выплаты женщине начнут поступать ежемесячно с наступления срока в 12 недель (первая сумма придет в октябре).

Почему отказывают в пособиях

Также в ОПФР по краю отметили, что случаи отказов по причине некорректных сведений единичны, и отрабатываются «оперативно и индивидуально». В приоритете – интересы заявителя в соответствии с действующим законодательством.

А вот отказы по причине ошибок самих заявителей при подаче заявлений на выплаты, к сожалению, не единичны: люди некорректно заполняют раздел «наименование медорганизации», допускают ошибки в анкетных данных; предоставляют ошибочные данные о банковском счете, и т. п.

При возникновении проблемных вопросов при подаче заявлений на новые выплаты жители региона могут обратиться в единый контакт-центра ПФР: 8-800-600-0000, а также по предварительной записи к специалистам клиентских служб ПФР в городах и районах края.

ТОЛК