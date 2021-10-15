Горняк22: Барнаульский эксперт рассказала, как защититься от рака груди

Грудь. Женщина. Онкология Фото: pixabay.com

Рак молочной железы – это одна из самых встречающихся онкологический патологий у женщин как в России, так и во всём мире

Как защитить себя от рака груди

Учитывая высокий процент заболевания на территории Алтайского края, главный помощник в профилактике – это диагностика патологии молочной железы. Об этом «Толку» рассказала доцент кафедры онкологии, лучевой терапии и лучевой диагностики АГМУ Надежда Задонцева.

Во время диагностики определяют вероятные причины возникновения заболевания. Наиболее серьезной из них является генетическая предрасположенность – наличие случаев рака молочной железы у кого-то из членов семьи. Зная его, необходимо незамедлительно провести тщательное обследование.

«Особое отношение должно быть к женщинам не рожавшим, в одном случае – часто делающим аборты, а в другом – не беременевшим по причине гормональных нарушений. Им следует быть настороженными в отношении патологии молочной железы и проводить самообследование», – сообщает Надежда Задонцева.

Эксперт также уточняет, что еще один важный момент в диагностике, – это проведение плановой маммографии у женщин в возрасте от 45 лет. Ее рекомендуется проходить хотя бы один раз в три года.

История Всемирного дня борьбы с раком груди

Врач. Больница Фото: pixabay.com

Всемирный день борьбы с раком груди является памятным событием с 1985 года. Именно с этого времени оно является обязательным мероприятием для международной медицины. Об этом пишет calend.online.

15 октября проводят множество благотворительных марафонов и массовых акций. На них собирают деньги, которые передают организациям, разрабатывающим средства против рака груди. В этот день также стартует тематический фестиваль «Розовая лента». В его программу входят различные спортивные и культурные мероприятия.

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