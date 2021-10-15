Горняк22: Житель алтайского села до смерти избил костылями и ходунками больную мать

Следственный комитет Фото: СУ СК по Алтайскому краю

Мужчина поссорился со своей матерью у себя дома. Он высказал претензии, что ему приходится ухаживать за неходячей женщиной

Следователи предъявили обвинение 47-летнему жителю села в Тальменском районе за смерть 67-летней матери, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Фото с места происшествия Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

По данным следствия, утром 10 октября 2021 года мужчина жестоко избил мать металлическими ходунками и костылем. Он обвинил женщину, которая не может самостоятельно передвигаться и обслуживать себя, в том, что ему приходится за ней ухаживать. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Сейчас мужчину поместили под стражу. Следователи собирают доказательства его вины в деле.

Ранее сообщалось, что житель алтайского села расправился с матерью из-за мелкой ссоры. Как выяснилось, 35-летний мужчина с матерью распивали в доме спиртное. В ходе ссоры сын стал избивать женщину, та скончалась на месте.

ТОЛК