Горняк22: Умер подросток, которого «из шалости» подожгли в Горняке

Огонь Фото: pixabay.com

После ЧП пострадавшего мальчика экстренно лечили в Барнауле. Его обидчик может не понести уголовной ответственности за свой проступок

14-летний мальчик, которого сверстник облил бензином и поджег в Горняке, скончался. Об этом сообщил «Толку» источник, знакомый с ситуацией. 14 октября его похоронят в родном городе.

В СУ СКР по Алтайскому краю «Толку» прокомментировали, что расследование уголовного дела продолжается по изначальной ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Мальчику, поджегшему товарища, нет 16 лет, а значит, он не понесет уголовную ответственность по данному преступлению.

Речи о переквалификации на ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), по которой перед законом отвечают дети с 14 лет, пока не идет.

Напомним, 5 сентября во дворе жилого дома в райцентре Локтевского района двое подростков облили сверстника бензином и подожгли. В результате потерпевший получил 50% ожога тела, его вертолетом доставили в больницу Барнаула.

Глава СКР Александр Бастрыкин взял ситуацию на личный контроль и требовал от регионального ведомства докладывать ему лично о ходе расследования уголовного дела.

На тот момент следователи и врачи были уверены в том, что жизни ребенка ничего не угрожает.

ТОЛК