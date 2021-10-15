Горняк22: В Сети опубликовали видео ДТП с Ксенией Собчак на трассе в Сочи

Ксения Собчак Фото: Kremlin.ru

Водитель Mercedes, в котором ехала Собчак, признал свою вину в ДТП. Сейчас он находится под домашним арестом. Уже стало известно, что все водители были трезвы

Камеры видеонаблюдения засняли смертельное ДТП на трассе в Сочи, участницей которого стала телеведущая Ксения Собчак, сообщает «Лента.ру».

В Сети появились видео с камеры видеонаблюдения, а также с видеорегистратора из салона автобуса. На кадрах записи можно увидеть, как Mercedes, обгоняя автобус, выехал на встречку, где на большой скорости лоб в лоб столкнулся с другой машиной.

9 октября Mercedes, в котором ехала Собчак, врезался в Volkswagen. В лобовом ДТП погибла 35-летняя пассажирка второй машины. Еще два человека госпитализированы.

Телеведущая после ДТП сразу уехала в аэропорт. По ее словам, она и ее ассистентка получили сотрясение мозга. Кроме того, Собчак рассказала, что перед аварией работала в Zoom и не подгоняла водителя.

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