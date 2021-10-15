Горняк22: В Новосибирской области 20-летнего парня в наушниках насмерть сбил поезд

Поезд Фото: pixabay.com

Транспортные полицейские напоминают, что на железной дороге необходимо соблюдать правила безопасности, переходить пути в наушниках – недопустимо

13 октября в Новосибирской области 20-летнего мужчину насмерть сбил поезд, сообщает пресс-служба УТ МВД СФО.

По данным следствия, на станции Татарской пострадавший переходил железную дорогу и не заметил грузовой поезд. При этом молодой человек был в наушниках. Машинист применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Ранее в Алтайском крае 18-летняя девушка попала под поезд. Пострадавшая решила сократить дорогу и пролезла под вагоном грузового поезда. Из-за наушников она также не услышала приближающийся локомотив. Госпитализация пациентке не потребовалась.

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