Горняк22: Защитники попросили оправдать обвиняемых по делу «Зимней вишни»

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В Кемеровском областном суде прошло очередное заседание по одному из дел, которые были возбуждены после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в 2018 году

В Кемеровской области в суде адвокаты обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне» попросили их оправдать, сообщает NGS42.RU.

На этом заседании на скамье подсудимых оказались бывший начальник Инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзиля Комкова, ее сын Эдуард Комков, экс-начальник отдела Госстройнадзора Светлана Шенгерей и директор строительной компании «Ресурс» Никита Чередниченко.

13 октября в суде выступили их адвокаты. Каждый из них заявил, что обвинение якобы не предоставило убедительные аргументы виновности их подзащитных. Адвокаты попросили для подсудимых оправдательный приговор.

Рассмотрение этого дела закончилось в начале октября, после этого начались прения. Теперь гособвинитель и адвокаты потерпевших могут озвучить свою окончательную позицию и на что-то конкретное обратить внимание судьи.

Гособвинение свою позицию уже высказало. Оно потребовало для обвиняемых от 8 лет до 21 года заключения, а также штрафы до 450 млн рублей.

Напомним, что 25 марта 2018 года в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» начался пожар, в результате которого погибли 60 человек, из которых 37 дети. После трагедии следователи возбудили четыре уголовных дела, фигурантами стали 15 человек. Никто из них полностью не признал свою вину. Пока ни один приговор по уголовным делам не был озвучен.

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