Горняк22: Суд арестовал напавшего на пермский вуз Тимура Бекмансурова

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13 октября студенту предъявили обвинение. Если Бекмансурова признают виновным ему может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения

14 октября суд арестовал устроивший стрельбу в пермском вузе Тимура Бекмасурова на 2 месяца, сообщает РИА Новости.

Стало известно, что выездное заседание суда прошло в актовом зале больницы. Обвиняемого привозили в кресле-каталке. Его будут содержать в больнице в СИЗО.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин заявил, что Бекмасурова полностью признал свою вину.

Напомним, что 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл огонь в Пермском госуниверситете. В результате нападения погибли шесть человек, ещё 47 пострадали. При задержании стрелок оказал сопротивление и был тяжело ранен. Врачи ампутировали ему часть ноги.

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