Горняк22: Сбежавший из российской колонии заключённый надругался над школьницей

Полиция Фото: Анна Меньшикова

13 октября следователи объявили подозреваемого в розыск. В управлении ФСИН рассказали, что мужчина выдаёт себя за немого

В Волгограде сбежавший заключённый изнасиловал 15-летнюю школьницу, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, 10 октября мужчина напал и надругался над девочкой, когда она возвращалась домой после учёбы. После этого он скрылся.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ (иные действия сексуального характера). Подозреваемым оказался 29-летний мужчина. Экспертиза показала, что его биологические следы остались на одежде потерпевшей.

Стало известно, что подозреваемый сбежал из колонии-поселения в Ульяновской области, где отбывал наказание за хищение. В настоящее время объявили в розыск.

Ранее в Сибири пассажир убил 68-летнюю таксистку и спрятал тело в колодце. В день своего исчезновения, 3 октября, пенсионерка, как обычно, таксовала, но потом перестала выходить на связь. Тело помогла найти местная жительница.

ТОЛК