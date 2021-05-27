Горняк22: Ольга Бузова арендовала парк в Крыму для ужина на двоих

Ольга Бузова Фото: instagram.com/buzova86

Менеджер санатория «Айвазовское», где располагается парк, рассказал, что все их рестораны закрыты на реконструкцию до 1 июля, но для отдельных клиентов они делают исключения

Телеведущая и певица Ольга Бузова отправилась на отдых в Крым, где поужинала в месте туристического наследия полуострова, сообщает Woman.ru.

По словам артистки, для неё в Крыму перекрыли целый парк Айвазовского. А в Японском саду накрыли стол и украсили беседку розами. Известно, что столик был сервирован на двоих, но телеведущая не стала раскрывать имя спутника.

«Просто ужин, просто в арендованном парке… просто весь вечер играют и поют музыканты. А потом я узнала, что никто никогда в этом месте еще не ужинал. Я первая!» – написала певица в соцсети.

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Журналисты выяснили, что аренда огромного туристического парка с охраной, развлекательной программой, музыкантами и кейтерингом могла обойтись Бузовой в сумму от 65 до 250 тысяч рублей в час.

Ранее «Толк» сообщал, что загадочный поклонник устроил Бузовой сюрприз в Барнауле. Для артистки на причале местного яхт-клуба запустили в небо фейерверк.

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