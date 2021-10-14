Горняк22: 315 случаев коронавируса выявили за сутки в Алтайском крае, умерли 30 человек

Скорая помощь. Коронавирус. Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

В регионе продолжается ежесуточный рост числа больных коронавирусной инфекцией. Также увеличивается количество тяжелобольных пациентов

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 315 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом 13 октября сообщает региональный оперштаб.

С начала пандемии число заболевших составило 81 360 человек.

За минувшие 24 часа умерло 30 человек, в том числе непосредственно от COVID-19 – 26. За все время число умерших составило 5 781. Выздоровели 64 пациента (60 132 с начала пандемии).

11 октября, 13:03

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По словам специалистов, тяжелее и дольше переносят заболевание люди старше 60 лет, а также пациенты с хроническими болезнями

Ситуация в госпиталях

В госпиталях на лечении – 3 875 пациентов,

тяжелобольных – 750,

подключены к аппаратам ИВЛ – 280.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 96, Рубцовск – 30, Бийск – 27, Алейск – 12, Славгород – 9, Заринск – 8, Волчихинский, Зональный, Калманский, Топчихинский, Усть-Калманский, Целинный районы – по 6, Благовещенский, Кулундинский, Михайловский, Романовский, Угловский, Шипуновский районы – по 5, Алейский, Змеиногорский, Красногорский, Краснощековский, Немецкий национальный, Новичихинский, Усть-Пристанский, Хабарский районы – по 4, Ключевский, Курьинский, Мамонтовский, Ребрихинский, Рубцовский, Солтонский, Табунский, Третьяковский районы – по 3, Алтайский, Завьяловский районы – по 2, Белокуриха, Баевский, Кытмановский, Локтевский, Павловский, Петропавловский, Солонешенский районы – по 1.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае ковидная смертность продолжает расти и ставит новые антирекорды. За первую неделю октября в регионе умерли 186 человек, больных коронавирусом. Также в октябре обновился антирекорд по суточной смертности – на сегодняшний день это 29 случаев за 24 часа.

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