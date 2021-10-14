Горняк22: Прокуратура через суд требует от мэрии Барнаула расселить аварийный дом

Ремонт Фото: Виталий Барабаш

Жители дома в беседе с журналистами ранее высказали опасения по поводу того, как им придется жить в грядущую зиму: потолки в квартирах осыпаются, частично отсутствует крыша

Прокуратура Барнаула обратилась в суд с исковыми заявлениями в интересах жильцов аварийного дома, который не расселяют уже более двух с половиной лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о двухэтажном «бараке» на улице Интернациональной, 129а. По данным надзорного органа, строение еще в начале 2019 года признали подлежащим сносу.

«Техническое состояние дома со временем ухудшается, его эксплуатация в настоящее время небезопасна для находящихся в нем людей», – отметили в прокуратуре.

Ведомство намерено через суд добиться для людей нового жилья по договорам социального найма.

Как уточнили «Толку» в прокуратуре, ответчиком по искам является городской комитет ЖКХ. В суд уже направили иски в отношении двух квартир, еще столько же готовят.

Ранее жители дома в разговоре с журналистами ИА «Банкфакс» высказали опасения по поводу того, как им придется пережить грядущую зиму – потолки в квартирах начали осыпаться, а крыша у здания частично отсутствует. В основном здесь проживают пенсионеры.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в центре Барнаула предложили перенести двухэтажный памятник архитектуры

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