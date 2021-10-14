Горняк22: В Алтайском крае добычу угля планируют увеличить в 6,5 раза

Добыча угля Фото: pixabay.com

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении регионам льготных бюджетных кредитов в 500 млрд рублей на развитие инфраструктуры

В 2035 году добычу угля в Алтайском крае на Мунайском месторождении собираются увеличить в 6,5 раза – до 650 тысяч тонн, сообщает ТАСС.

«Добыча топлива на единственном в регионе месторождении бурого угля в Солтонском районе превысила 100 тысяч тонн. К 2035 году планируется увеличить ее до 650 тысяч», – рассказали в Министерстве промышленности и энергетики.

Кроме того, для обеспечения транспортировки угля в селе Сузоп, где ведется добыча, на средства из кредита хотят построить объездную дорогу.

«Обход села планируется построить за счет бюджетного кредита. Проект будет реализован до конца 2023 года. Строительство автодороги оценили в 100 млн рублей», – отметили в пресс-службе.

Алтайский край в рамках реализации 15 проектов с помощью инфраструктурных кредитов получит 9,2 млрд рублей. Для получения кредитов одобрили проекты по строительству маслозавода, животноводческого комплекса, горнолыжного курорта, текстильной фабрики и пантолечебницы.

Ранее стало известно, что Камень-на-Оби остался без угля в начале отопительного сезона. Топливо заметно подорожало, при этом поставщики отказываются давать его взаймы, ведь за муниципальными коммунальщиками сохранилась репутация неплательщиков. Городу помогает не замерзнуть край.

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