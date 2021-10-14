Горняк22: Россияне в ноябре будут отдыхать четыре дня из-за Дня народного единства

Осень Фото: Виталий Барабаш

По словам заслуженного юриста России Ивана Соловьева, запланированный на начало ноября отпуск тоже увеличится. По закону работодатель не может отказать сотруднику в еще одном дне

В ноябре россиян ожидают четыре праздничных выходных дня подряд, сообщает «Российская газета».

«4 ноября (День народного единства) выпадает в этом году на четверг, нерабочей также становится и пятница, 5 ноября. А дальше идут суббота и воскресенье», – отметили в правительстве.

Кроме того, 3 ноября, в среду, рабочий день для жителей России будет укороченным на один час.

Напомним, что правительство уже опубликовало производственный календарь на 2022 год. На Новый год россияне будут отдыхать с 31 декабря по 9 января. Майские праздники продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Ранее «Толк» сообщал, кому и насколько повысят зарплату в Алтайском крае в 2022 году. Зарплаты точно вырастут у бюджетников и тех, кто получает их в размере минимального размера оплаты труда. По словам министра финансов региона Данила Ситникова, в следующем году на зарплаты работников бюджетных сфер потратят почти 37 млрд рублей.

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