Горняк22: Принцесса русского фолка: группа «Пелагея» выступит в театре драмы в Барнауле

Концерт группы "Пелагея" в Барнауле

Всем, кому повезет посетить этот редкий концерт в театре драмы, гарантированы слезы восторга и прекрасное настроение на долгое время

8 ноября в театре драмы в Барнауле выступит группа «Пелагея». Выступление состоится в 19.00.

«Принцесса русского фолка» Пелагея родилась в Сибири. В 15 лет певица создала рок-группу и начала создавать свой уникальный жанр, встраивая русский фольклор в современную музыкальную культуры России.

Певица работала на одной сцене с такими звездами, как Рави Шанкар, Биби Кинг, Лучано Паваротти, Мстислав Ростропович, участвовала в российской версии мировой оперы Бобби Макферрина, со своей группой была хедлайнером на российской версии знаменитого фестиваля Питера Габриэля WOMAD.

Этническая рок-группа «Пелагея», названная по имени солистки, привлекает на свои концерты поклонников со всего мира.

Самые лучшие места на концерт без комиссии можно приобрести на сайте концертно-театрального агентства «Лига Арт».

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