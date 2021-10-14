Горняк22: Россиянам напомнили о возможности вернуть часть денег за лекарства

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По словам эксперта, за календарный год можно вернуть не более 120 тысяч рублей. Вычет можно оформить как в год покупки лекарств, так и в последующие три года

Социальный налоговый вычет можно получить за купленные лекарства, которые врач назначил лично вам или членам вашей семьи, рассказала адвокат Евгения Рыжкова, сообщает «Прайм».

«До конца года, когда были куплены препараты, нужно подать в налоговую заявление о подтверждении права на социальный вычет, а также чеки, рецепт врача и справку о составе семьи, если пришлось оплачивать лекарства родственников», – объяснила она.

По словам юриста, через 30 дней после подачи заявления, налоговая служба выдаст уведомление, по которому работодатель не будет удерживать налог с заработной платы.

Эксперт отметила, что вычет также можно вернуть в течение трех лет. Для этого нужно подать в налоговую заявление о возврате излишне уплаченного НДФЛ, декларацию и те же подтверждающие документы.

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