Горняк22: Новосибирский «Вектор» начал испытывать единую вакцину от COVID-19 и гриппа

Вакцина Фото: pixabay.com

Ранее о планах создать единую вакцину против коронавируса и гриппа рассказал глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург. Испытания препарата начнут проводить в конце следующего года

В новосибирском центре «Вектор» начались испытания единой вакцины от гриппа и коронавируса, сообщает «Известия».

«Вакцина будет векторной и не будет иметь в своей основе «ЭпиВакКорону». Использование генно-инженерных технологий позволит актуализировать для каждого нового сезона как гриппозный компонент, так и COVID-19″, – уточнили в центре.

По словам специалистов, препарат будет сделан на основе вирусов гриппа А и В. Он будет вызывать иммунитет слизистых оболочек. Это станет важным условием для защиты организма от респираторных заболеваний.

Глава центра «Вектор» Ринат Максютов рассказывал о планах создать вакцину сразу против двух вирусов еще в конце прошлого года. По его словам, исследования показали, что одновременное заболевание коронавирусом и гриппом усиливает тяжесть и летальность последнего.

Ранее «Толк» сообщал, что в России начнут испытывать новую вакцину от коронавируса «Бетувакс». Препарат состоит из наночастиц, которые имитируют коронавирус, но не способны заразить млекопитающих. Вакцину разработали ученые компании «Бетувакс» – резидента «Сколково».

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