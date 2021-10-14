ГОРНЯК22 14.10.2021
Происшествия

Горняк22: Очевидцы: в Барнауле «добавляют» часть полосы за кольцом у ТЦ «Волна»

Горняк22
8 часов Ago

Дорожные работы Фото: "Толк"

За участком с кольцевым движеним проезжая часть сужалась, заставляя автомобилистов перестраиваться в соседний ряд, что в час пик способствовало затору

В Барнауле дорожники расширяют проезжую часть улицы Власихинской за кольцом у торгового центра «Волна». Об этом «Толку» сообщили очевидцы.

Речь идет об участке в сторону Объездной дороги – прежде здесь было сужение перед остановкой «Лыжная база», что в час пик способствовало затору.

Сейчас на месте работает дорожая техника. О сроках окончания работ не сообщается.

Ранее «Толк» сообщал о том, что на ремонт местных дорог Алтайский край потратит почти 1,5 млрд рублей.

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: 315 случаев коронавируса выявили за сутки в Алтайском крае, умерли 30 человек

Горняк22: 315 случаев коронавируса выявили за сутки в Алтайском крае, умерли 30 человек

Горняк22
8 часов Ago
Скорая помощь. Коронавирус. Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий" В регионе продолжается ежесуточный рост числа больных коронавирусной инфекцией. Также увеличивается количество...

Читать по теме:

ВТОПЕ: