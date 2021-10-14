Горняк22: Очевидцы: в Барнауле «добавляют» часть полосы за кольцом у ТЦ «Волна»

Дорожные работы Фото: "Толк"

За участком с кольцевым движеним проезжая часть сужалась, заставляя автомобилистов перестраиваться в соседний ряд, что в час пик способствовало затору

В Барнауле дорожники расширяют проезжую часть улицы Власихинской за кольцом у торгового центра «Волна». Об этом «Толку» сообщили очевидцы.

Речь идет об участке в сторону Объездной дороги – прежде здесь было сужение перед остановкой «Лыжная база», что в час пик способствовало затору.

Сейчас на месте работает дорожая техника. О сроках окончания работ не сообщается.

Ранее «Толк» сообщал о том, что на ремонт местных дорог Алтайский край потратит почти 1,5 млрд рублей.

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