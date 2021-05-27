Горняк22: Как минимум два человека погибли в ДТП на трассе под Барнаулом

Место ДТП Фото: "Барнаул 22"/"ВКонтакте"

Одним из участников аварии стал Land Rover – после столкновения он вылетел на обочину. Второй автомобиль улетел в кювет, перевернувшись на бок

Как минимум два человека погибли в автомобильной аварии на трассе под Барнаулом. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

ДТП произошло утром 26 мая в районе села Б.Ключи.

По словам очевидцев, одним из участников инцидента стал Land Rover – после столкновения он вылетел на обочину. Второй автомобиль улетел в кювет, перевернувшись на бок.

«Толк» выясняет обстоятельства инцидента.

Ранее стало известно, что водитель «Жигулей» погиб на алтайской трассе после столкновения с автобусом.

ТОЛК