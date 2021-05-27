Горняк22: Как минимум два человека погибли в ДТП на трассе под Барнаулом
Место ДТП Фото: "Барнаул 22"/"ВКонтакте"
Одним из участников аварии стал Land Rover – после столкновения он вылетел на обочину. Второй автомобиль улетел в кювет, перевернувшись на бок
Как минимум два человека погибли в автомобильной аварии на трассе под Барнаулом. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
ДТП произошло утром 26 мая в районе села Б.Ключи.
По словам очевидцев, одним из участников инцидента стал Land Rover – после столкновения он вылетел на обочину. Второй автомобиль улетел в кювет, перевернувшись на бок.
«Толк» выясняет обстоятельства инцидента.
Ранее стало известно, что водитель «Жигулей» погиб на алтайской трассе после столкновения с автобусом.