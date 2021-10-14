Горняк22: Врач назвала болезни, которые развиваются из-за психосоматики

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Психосоматика — это особый род заболеваний, которые проявляются у человека физически, но говорят о психоэмоциональных расстройствах

Психика и тело – это единый организм, и они друг без друга не обходятся. Чаще всего психосоматика появляется из-за неразрешенных внутренних противоречий, заявила психиатр Юлия Лившиц, сообщает «Слово и Дело».

«Любое эмоциональное напряжение требует много энергии. Если энергия «выплескивается» вовремя, у человека нет проблем со здоровьем. Если же он старается всё удержать внутри, она выплескивается иначе, убивая клетки или провоцируя их рост», – объяснила эксперт.

Психиатр напомнила, что прошлом веке доказали семь психосоматических заболеваний. Врачи отнесли к ним гипертонию, бронхиальную астму, псориаз, язву двенадцатиперстной кишки или желудка, нейродермит, гиперфункцию щитовидной железы и ревматоидный артрит. Все эти болезни могут быть вызваны именно психосоматическими расстройствами.

«Если у вас появились симптомы одного из этих недугов и нечего не предвещало беды, помимо основного специалиста посетите психиатра. Возможно вам нужно «раскрыть глаза» и обратить внимание на внутреннее противоречие», – подчеркнула специалист.

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