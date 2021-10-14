Горняк22: Православные отмечают великий праздник Покров Пресвятой Богородицы

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Покров Богородицы — один из любимых великих праздников Русской православной церкви. На Руси на этот день часто назначали свадьбы и верили, что они будут счастливыми

«Радуйся, радость наша, укрой нас от всякого зла твоим омофором» – так православные христиане в молитвах обращаются к Богородице. Эта молитва отсылает к событиям, которым посвящен великий праздник Покров Пресвятой Богородицы. Он принадлежит к числу великих праздников, но отмечают его только в Русской православной церкви

В 2021 году Покров Пресвятой Богородицы – 14 октября.

Рассказываем о главных традициях, истории и запретах празднования Покрова.

08 октября, 9:22

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Покров Богородицы: история праздника

Согласно церковному преданию, в 910 году Богородица спасла Константинополь и его жителей от разграбления варварами. Когда город был в осаде, люди собрались и молились во Влахернском храме, пишет «Фома». Божия Матерь явилась молящимся и распростерла свой омофор (покрывало для головы) над людьми. Это чудо стало знаком заступничества и утешения.

Народные традиции Покрова

На Руси к Покрову – середине осени – заканчивались полевые работы. К этому дню завершали подготовку к зиме. Покров был днем свадеб. А незамужние девушки просили Богородицу о помощи в поиске достойного жениха, рассказывает «Фома».

Что можно есть на Покров 2021

В православной церкви поста на Покров Пресвятой Богородицы не установлено. В 2021 году праздник выпадает на четверг, это не постный день. Можно есть что угодно.

Что нельзя делать на Покров Богородицы

Распространено мнение, что Православная церковь запрещает работать, шить, ходить в баню в праздники. Это не так. Желательно посвятить этот день Богу и близким людям, но если такой возможности нет, работать – не грех. Особенных запретов, связанных с Покровом Пресвятой Богородицы, нет. 14 октября нужно стараться вести благочестивую жизнь – как и всегда.

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