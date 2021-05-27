Горняк22: Полиция сообщила подробности смертельного ДТП на Чуйском тракте
ДПС Фото: pixabay
В результате происшествия водитель и пассажир Mitsubishi – 37-летняя женщина – скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи
Два человека стали жертвами ДТП в Первомайском районе Алтайского края утром 26 мая. Об этом «Толку» сообщили ГИБДД региона.
По предварительным данным ведомства, около 07.50 на 225 км автодороги Р-256 Чуйский тракт произошло столкновение Mitsubishi Outlander под управлением 56-летнего водителя и Land Rover, которым управлял 46-летний водитель.
В результате происшествия водитель и пассажир Mitsubishi – 37-летняя женщина – скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии.