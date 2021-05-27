Горняк22: Полиция сообщила подробности смертельного ДТП на Чуйском тракте

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В результате происшествия водитель и пассажир Mitsubishi – 37-летняя женщина – скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи

Два человека стали жертвами ДТП в Первомайском районе Алтайского края утром 26 мая. Об этом «Толку» сообщили ГИБДД региона.

По предварительным данным ведомства, около 07.50 на 225 км автодороги Р-256 Чуйский тракт произошло столкновение Mitsubishi Outlander под управлением 56-летнего водителя и Land Rover, которым управлял 46-летний водитель.

В результате происшествия водитель и пассажир Mitsubishi – 37-летняя женщина – скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии.

ТОЛК