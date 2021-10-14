ГОРНЯК22 14.10.2021
Происшествия

Горняк22: Потепление до +11 градусов вернется в Алтайский край на Покров

Горняк22
8 часов Ago

Осень Фото: Виталий Барабаш

Середина осени в регионе оказалась относительно теплой и сухой. К выходным вновь ожидается теплая и солнечная погода без осадков

Днем 14 октября в Алтайском крае воздух прогреется до +6…+11 градусов. В этот день преимущественно без осадков. Утром местами возможен туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, передает Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Барнауле в четверг потеплеет до +6..+8 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер подует юго-восточный, 3-8 м/с.

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: 315 случаев коронавируса выявили за сутки в Алтайском крае, умерли 30 человек

Горняк22: 315 случаев коронавируса выявили за сутки в Алтайском крае, умерли 30 человек

Горняк22
8 часов Ago
Скорая помощь. Коронавирус. Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий" В регионе продолжается ежесуточный рост числа больных коронавирусной инфекцией. Также увеличивается количество...

Читать по теме:

ВТОПЕ: