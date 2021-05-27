Горняк22: В Барнауле группа школьниц надругалась над девочкой-подростком
Полиция Фото: pixabay.com
Инцидент произошел вечером 23 мая. Компания из трех школьниц, старшей из которых было 14 лет, отвела девочку в заброшенное здание и избила ее
Полиция Барнаула выясняет обстоятельства истязания ученицы одной из школ города группой несовершеннолетних. Пострадавшая девочка – ученица начальных классов. Информацию об инциденте подтвердили в городском комитете по образованию.
Случай произошел вечером 23 мая. Компания из трех школьниц, старшей из которых 14 лет, отвела девочку в заброшенное здание и избила ее.
По данным Telegram-канала Unusual Crimes Barnaul, в процессе экзекуции подельницы также якобы совершили в отношении своей жертвы насильственные действия с помощью бутылки, снимая происходящее на телефон. Запись в «карательных» целях они отправили матери пострадавшей.
После инцидента родители девочки обратились в администрацию школы, где им рекомендовали написать заявление в полицию.
Сотрудники комитета по образованию города выехали в образовательную организацию, чтобы проанализировать причины и условия, «способствовавших совершению противоправных действий несовершеннолетних». По итогам проверки будет дана оценка и приняты меры.
По предварительным данным, личности нападавших установлены, возбуждено уголовное дело по статье 132 – «насильственные действия сексуального характера».
«Толк» запросил информацию в региональном следкоме.