Горняк22: Барнаульские родители скептически относятся к вакцинации подростков от ковида

Вакцина Фото: pixabay.com

Отказ от прививки родители аргументируют тем, что вакцина от коронавируса якобы еще не проверена, а рисковать здоровьем детей они не намерены

По решению министра здравоохранения России Михаила Мурашко через две недели ориентировочно в России начнут прививать от ковида детей от 12 до 17 лет. В Алтайский край вакцина для подростков пока не поступила, но некоторые родители уже высказались против прививок от коронавируса. Они ссылаются на то, что препарат не изучен и как он повлияет на растущий органим – неизвестно.

«Толк» узнал мнение родителей по поводу вакцинации детей от коронавируса. Многие высказались отрицательно, так как считают, что «детская» вакцина не исследована, а рисковать здоровьем детей они не намерены.

«Не будем рисковать»

Мама 12-летней девочки Татьяна категорически против вакцинации ребенка. Она заявила, что не намерена вводить в организм ребенка «непонятно что».

«Ни я, ни муж не стали прививаться, так как не понятно, что нам введут в организм. А детей тем более не поведем на прививку, ведь пока нет никакой информации про эту вакцину», – рассказала Татьяна.

Светлана – медсестра одной из краевых больниц. В ее практике есть опыт работы с ковидными пациентами, но делать прививку от коронавируса ребенку она также не считает нужным.

«Организм должен сам выработать иммунитет на ковид. Нет практики по иммунизации детей от коронавируса. Почему наши дети должны стать «подопытными кроликами»?», – возмущена родительница.

13 октября, 16:01

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Алтайскому краю грозит приостановка плановой медпомощи из-за колоссальной нагрузки на отрасль. При этом пункты вакцинации в регионе закрываются из-за низкого спроса на прививки

Еще одна мама подростка Наталья отметила, что в информационном поле, в том числе СМИ, достаточно много негативных историй о последствиях от вакцинации коронавируса.

«Читаешь, и волосы дыбом. Не знаю, прививать ребенка или нет, учитывая статистику по заболевшим и умершим, или лучше обойтись без вакцины, не рисковать здоровьем дочери. Кто бы дал совет, была бы признательна», – поделилась женщина.

«Средневековые представления»

Однако не все родители столь категоричны в отношении прививок от ковида. Так, мама 16-летнего подростка заверила «Толк», что как только будет возможность, обязательно вакцинирует ребенка.

«Я жду, когда вакцина для детей появится в Алтайском крае, и обязательно отправлю сына на прививку. У нас в семье все привиты, а также ближайшие родственники. Конечно, это не гарантия, что мы не заболеем, но все же дает уверенность, что не окажемся на ИВЛ в госпитале. Сейчас мой сын остается единственным в зоне риска, – отметила Елена.

Новые мутации вируса, добавила она, более агрессивны именно к детям.

«В обществе со средневековыми представлениями о дьявольских свойствах вакцины, где свыше 40% жителей не удосужились подумать ни о себе, ни о других, и не сделали прививку, тем более необходимо обезопасить ребенка», – уточнила она.

Надежда рассказала, что до последнего верила, что ковид не коснется ее семьи, но на днях ее отца с диагнозом COVID-19 увезли в инфекционный госпиталь. Внук дедушки уехал на спортивные сборы в составе сборной России. Перед вылетом на Чемпионат Европы он должен будет сдать тест на коронавирус.

«Очень переживаю и за папу, и за сына, и за себя. Если все обойдется, пойдем прививаться всей семьей. Надеюсь, ребенка не развернут на границе. А когда он приедет, надеюсь, вакцина для детей уже поступит в Алтайский край», – заверила женщина.

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