Горняк22: Как трогательно поздравить с Покровом Пресвятой Боговорицы в стихах, прозе и смс

Церковь. Храм. Православие Фото: pixabay.com

14 октября Русская православная церковь отмечает один из великих праздников – Покров. «Толк» подготовил подборку красивых поздравлений в стихах, прозе и смс

Поздравления с Покровом Богородицы в стихах

Пусть Богородица Святая

Покровом вас от бед накроет,

Пусть от болезней защищает

И душу с сердцем успокоит.

С Покровом вас я поздравляю,

Пусть сердце радость наполняет,

Желаю жить, не унывая,

Пусть Бог во всем вам помогает.

Желаю, чтобы Божья Мать

Тебя всегда оберегала,

Чтоб не дала тебе страдать

И благодатью покрывала. Чтоб светлый ангел вместе с ней

Ответил на твои молитвы,

Много дарил счастливых дней

И поддержал в житейских битвах.

Пусть Покрова вам дарит любовь,

Укрывает от зла и ненастья,

И одарит ваш дом лишь добром,

И всем тем, что относится к счастью.

Хоть Покрова и зиму несет,

Пусть в сердцах ваших солнышко светит,

Чтоб заботы все стали не в счет,

Жизнь была только в красочном цвете!

Поздравления с Покровом Богородицы в прозе

Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Желаю каждый день встречать с добротой и любовью сердца. Пусть Богородица всегда посылает веру и силу, надежду и смелость. Пусть над тобой всегда будет мирное ясное небо, а рядом — счастливая семья и настоящее счастье!

Храм Фото: телеканал «Толк»

В светлый праздник Покрова Пресвятой Богородицы я хочу пожелать всем мира в душе, добрых помыслов, благородных поступков. Пусть Пресвятая Богородица охраняет ваш дом и семью от всех печалей и невзгод, пусть она помогает вам в богоугодных начинаниях. С праздником вас!

Поздравляю с Покровом Пресвятой Богородицы и от души желаю счастливой, долгой, благодатной жизни под покровом Пресвятой Девы. Пусть каждый день дарует только светлые мысли и добрые дела, пусть Богородица пошлет тебе и всей семье здоровья крепкого, достатка, лада и мира.

Поздравления с Покровом Богородицы в смс

Храм. Церковь. Православие Фото: Фото: pixabay.com

С Покровом всех сегодня поздравляю!

Желаю благодати и добра.

Здоровья, мира и любви желаю,

В делах удачи, а в сердцах тепла!

Пусть благодать вас наполняет,

И вера будет в вас жива.

Здоровья, света, мира, счастья,

Любви, добра в День Покрова.

Желаю каждому сегодня

Быть под Покровом Пресвятым,

Чтоб Богородица спасала,

И чтоб на все хватало сил.

Источник

ТОЛК