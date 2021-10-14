Горняк22: Что ждать от магнитных бурь во второй половине октября 2021 года

Магнитные бури. Небо. Солнце Фото: pixabay.com

В октябре 2021 года магнитные бури поражают своей мощью. Рассказываем, в какие дни стоит ждать их снова и как они повлияют на человека

Когда будут магнитные бури в октябре

В октябре 2021 года ожидается сразу несколько магнитных бурь. Самая длительная из них продлиться с 15 по 20 октября, а ее пик придется на 19 число. Эксперты советуют в эти дни людям с хроническими заболеваниями быть крайне осторожными. Об этом пишет портал «Командир».

Магнитные бури также ожидаются и 30 октября. А 29 октября возможны небольшие геомагнитные всплески.

Как магнитные бури влияют на человека

Магнитные бури. Головная боль Фото: Gerd Altmann с сайта Pixabay

Эксперты предупреждают, что накануне магнитных бурь у многих людей возникнет тревожное состояние. Они долго не смогут уснуть или же будут пребывать только в поверхностном сне.

В эти дни возможно появление сильных головных болей, заторможенности, обострение остеохондроза и гула в ушах. Люди во время магнитных бурь становятся невнимательными, конфликтными и беспокойными.

Каждый человек может самостоятельно защитить себя от влияния бурь. Важно не переутомляться, проводить больше времени на свежем воздухе, есть легкую пищу и отказаться от вредных привычек.

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