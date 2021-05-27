Горняк22: В Сети появилось видео с задержанной в Беларуси Софией Сапегой

София Сапега Фото: vk.com/sofia_915

Немедленного освобождения Протасевича и Сапеги от властей Беларуси потребовали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель

В эфире белорусского телеканала «СТВ» появились кадры с задержанной вместе с Романом Протасевичем гражданкой России Софией Сапегой. Её арестовали на два месяца по подозрению в организации массовых беспорядков.

В видео девушка рассказала, что проживает в Вильнюсе, подтвердила, что летела на одном самолёте с Романом Протасевичем и имеет отношение к каналу «Черная книга Беларуси», который в стране признан экстремистским.

«Являюсь редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», который публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел», – добавила она.

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При этом мать девушки Анна Дудич заявила, что ее дочь не занималась политикой и готовилась к защите диплома в Европейском университете, сообщает «РИА Новости».

Ранее с девушкой, которая находится в СИЗО, встретился российский консул. По его словам, задержанная чувствует себя «нормально» и не жалуется на некорректное обращение белорусских силовиков.

Напомним, что 23 мая самолет, на котором из из Афин в Вильнюс летели Роман Протасевич и София Сапега, экстренно сел в Минске, из-за ложного сообщения о минировании. Обоих задержали по подозрению в совершении ряда уголовных преступлений.

Ранее в Сети появилось первое видео с задержанным экс-главредом NEXTA Романом Протасевичем, в котором он заявил, что дает признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках в Беларуси.

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